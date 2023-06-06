На Полтавщині двоє спільників майже рік тероризували підприємця, вимагаючи гроші та майно

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито 2 жителів Кременчука та Кременчуцького району, які майже рік тероризували місцевого підприємця.

За даними слідства, позиціонуючи себе особами, які мають зв’язки у кримінальному середовищі, застосовуючи психологічний тиск та погрожуючи фізичною розправою, під вигаданим приводом спільники вимагали у підприємця 30 тис. доларів США.

Побоюючись за своє життя і здоров’я, упродовж літа 2022-весни 2023 років потерпілий віддав зловмисникам неіснуючий борг на загальну суму 15 тис. доларів.

Окрім цього, вони змусили підприємця передати у користування автомобіль дружини, а в подальшому вимагали продати цей транспортний засіб, віддати виручені кошти та документи на гараж.

Наразі обом особам повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюються Головним управлінням Національної поліції та Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури