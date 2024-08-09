У Києві група шахраїв в період воєнного стану підробили документи та переоформили на підставних осіб три комунальні земельні ділянки

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 3 особам у заволоділи чужим майном шляхом підроблення документів групою осіб (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані заволоділи трьома земельними ділянками, що належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради. Вартість цих земельних ділянок становить 22 млн гривень.

Для цього вони підробили офіційний документ, а саме Рішення Київської міської ради та додаток до нього, шляхом внесення недостовірних відомостей та в подальшому використали ці документи під час реєстрації права власності на ділянки на інших підставних осіб.

На земельні ділянки накладено арешт.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється Подільським управлінням поліції ГУНП в місті Києві за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Київська міська прокуратура