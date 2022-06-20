На Житомирщині поліцейські вилучили у чоловіка зброю, боєприпаси та наркотики (фото)

Житель м. Коростишева наскладував у своєму домоволодінні небезпечні речі, на городі вирощував коноплі і запасся висушеною марихуаною. Правоохоронці вилучили заборонені предмети та зілля, а в ході досудового розслідування встановлюють обставини. Чоловікові може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

Протизаконні захоплення 66-річного жителя м. Коростишева викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ разом з поліцейськими відділу №2 (Коростишів) Житомирського РУП під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури.

За першочерговими відомостями, чоловік міг займатися вирощуванням нарковмісних рослин. Відтак 18 червня в його обійсті правоохоронці провели санкціонований обшук у рамках кримінального провадження.

На присадибній ділянці поліцейські виявили та ліквідували понад два десятки рослин коноплі. Уже висушену сировину вилучили в одній з кімнат будинку. Як пояснив господар, нарковмісні рослини вирощував і зберігав для власного вжитку.

Окрім того, у домоволодінні чоловіка правоохоронці натрапили ще й на склад зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Серед вилученого – 3 гвинтівки, пістолет і 2 ручні гранати, 2 підривачі, вибуховий пакет і піротехнічні засоби, понад 300 різнокаліберних набоїв, штик-ножі тощо. Небезпечні боєприпаси вилучали фахівці вибухотехнічної служби ГУНП.

Рослини, сировину і небезпечні предмети поліцейські направили на дослідження до регіонального Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

Нині досудове розслідування триває одразу за кількома статтями Кримінального кодексу – ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи коноплі) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За сукупністю вчинених протиправних дій чоловікові може загрожувати від 3 до 7 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області