На Волині 16-річний мотоцикліст збив на смерть 58-річного велосипедиста

Автопригода трапилася учора, 13 листопада, на автодорозі між селами Скобелка та Озерце.

16-річний житель Горохівщини, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста, 58-річного жителя Луцького району.

Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області