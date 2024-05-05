Поліція Сумщини розшукує безвісти зниклого неповнолітнього хлопця (фото)

Працівники Сумського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 14-річного жителя міста Суми Андрія Хоменка, який декілька днів тому покинув місце мешкання та до теперішнього часу не повернувся.

На вигляд Андрію 13-15 років, зростом близько 155 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве, колір очей блакитний.

Був одягнений в джинси світлого кольору та кофту з капюшоном синього кольору. На лівій щоці має родимку.

Працівники поліції звертаються до всіх небайдужих громадян з проханням: якщо ви маєте будь-яку інформацію, що допоможе встановити місцеперебування хлопця, повідомте про це до Сумського районного управління поліції за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Магістратська, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102. або ж на гарячу лінію «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області