К жителю Днепра через забор перелез сосед с перерезанным горлом

31 декабря, во двор частного дома по улице Трудовой через забор проник мужчина с перерезанным горлом.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Хозяин дома тут же вызвал «скорую» и полицию. Как оказалось, пострадавший живет по соседству.

По словам раненого 24-летнего мужчины, он хотел покончить жизнь самоубийством, но потом передумал и решил обратиться за помощью к соседям, так как дома кроме него никого нет.

В доме у пострадавшего в луже крови возле кровати был обнаружен нож, а возле дома кровавые следы. Мужчину госпитализировали в городскую больницу №4.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшедшего.