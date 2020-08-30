В Украине за сутки – 2 096 новых случаев COVID-19

В Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более чем 2 тысячи.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 119 074 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 096 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2527 человек, из них 35 — за последние сутки.

Выздоровели от болезни уже 56 734 человек, за сутки — 596.

По состоянию на утро воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 840 892. В свою очередь, выздоровели 16 327 204 человека. Всего в мире инфицировано более 24,9 млн человек.