У ДТП на Одещині загинув водій та травмувався його маленький син

Автопригода сталася 5 травня, приблизно о 14-й годині на автодорозі між містом Кодима та селом Федорівка.

Пошкоджений легковик «Ford» виявили випадкові громадяни і повідомили про це поліцейським. Слідчими попередньо встановлено, що водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом. Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п’ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний.

На місці автопригоди ще працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

В рамках провадження буде призначено низку експертиз. Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.

Подільське районне управління поліції Одещини