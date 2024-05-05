В ГУР назвали ім’я ліквідованого у Бердянську колаборанта-ката

5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу.

Ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Головне управління розвідки МО України