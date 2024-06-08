ООН внесла ізраїльську армію до списку порушників прав дітей

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш додав армію Ізраїлю до глобального списку правопорушників, які вчиняють злочини проти дітей.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

Ізраїль був повідомлений про те, що він буде включений до списку в щорічній доповіді генерального секретаря про дітей у збройних конфліктах, яка буде надіслана до Ради Безпеки ООН, повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан записав відео, на якому він телефонує, ймовірно, представнику ООН, і виклав його частину в соціальні мережі, в якій висловив обурення рішенням ООН, назвавши ЦАХАЛ «найморальнішою армією в світі».

«Єдиний, хто сьогодні в чорному списку, – це генеральний секретар, чиї рішення з початку війни, і навіть раніше, винагороджують терористів і заохочують їх використовувати дітей для терористичних актів… Ганьба йому!» – заявив посол.

Дюжаррік назвав шокуючим і неприйнятним той факт, що Ердан опублікував приватний дзвінок, заявивши, що це «те, чого він ніколи не бачив за 24 роки служби в цій організації».

Включення Ізраїлю до списку відбулося після восьми місяців війни в Газі.

Крім Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), були додані ХАМАС і Палестинський ісламський джихад.

До так званого чорного списку ООН раніше входили такі країни, як Саудівська Аравія, Афганістан, Демократична Республіка Конго, Судан, Сирія та Ємен.

Щорічна доповідь буде передана до Ради Безпеки 14 червня.

Ізраїль давно звинувачує Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям (БАПОР) в антиізраїльських підбурюваннях, а в 2017 році прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався ліквідувати цей орган, заявивши, що його слід об’єднати з головним агентством ООН у справах біженців.

Як повідомляв Укрінформ, армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по школі БАПОР в Газі, де перебували бойовики ХАМАСу, внаслідок чого загинуло щонайменше 35 осіб.