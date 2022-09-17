Затримано російського агента, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України

Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки рф отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку.

У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу зс рф (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка завербувала його після початку повномасштабного вторгнення для розвідувально-підривної діяльності.

Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів.

Відповідну розвідінформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ.

Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали російського агента.

Під час обшуків у затриманого виявлено:

мобільні телефони,

комп’ютерну техніку,

відеореєстратор і картки пам’яті до нього із доказами злочинних дій.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Миколаївської області за координації Департаменту контррозвідки під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України