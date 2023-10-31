Черговий російський удар по Херсону: людина згоріла в автівці (фото)

Є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів.

Сьогодні російська армія зранку завдає ударів по Херсону, в результаті сталося загоряння та пошкодження автомобілів, в одному з них живцем згоріла людина. Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, після 11:00 російські окупаційні війська вкрили масованим вогнем Центральний район Херсона.

“Внаслідок обстрілу є руйнування складських приміщень, пошкоджено близько 10 автомобілів”, – наголосив посадовець.

За його даними, цю годину відомо, про одного пораненого – 34-річний чоловік отримав осколкові травми ніг. Його шпиталізували.

На годину раніше, близько 10:00, російські окупаційні війська також обстріляли Херсон. У передмісті вони влучили в автівку, яка загорілася. Після гасіння пожежі у салоні виявили тіло власника.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, це сталося у Дніпровському районі обласного центра.

“Поцілили в цивільну автівку. Через влучання снаряда вона загорілася”, – розповів посадовець.

У Херсонській обласній прокуратурі зазначили, що людина загинула на автодорозі в напрямку села Наддніпрянське. За цим фактом розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).