Черговий обстріл окупантами Харківщини: у селі загинули жінка та двоє чоловіків

Троє цивільних людей загинули 25 квітня опівдні внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади. За словами односельців, це були місцеві мешканці — жінка та двоє чоловіків.

Про це Суспільному повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко, передає УНН.

За його словами, громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають й досі.

«По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б’ють артилерією, «градами» і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять», — сказав Задоренко.

Окупанти обстріляли газові труби, додав голова громади.

«Без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове — вони теж під’єднані до цієї магістралі. Загалом приблизно 2500 тисячі дворів», — розповів голова громад