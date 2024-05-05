Де можна здати аналізи безкоштовно
Національна служба здоров’я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці можуть безкоштовно здати аналізи.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.
Як безкоштовно здати аналізи у приватній лабораторії
Для цього необхідно зайти на сайт НСЗУ та обрати заклад, який має контракт зі Службою.
За допомогою фільтрів треба обрати необхідний заклад – потрібно натиснути кнопку “Група послуг”.
Інформацію можна аналізувати за такими критеріями:
- область, населений пункт;
- форма власності;
- надавач послуг;
- вид допомоги (COVID-19, первинна, екстрена, спеціалізована)
- напрям (наприклад пріоритетні стаціонарні послуги, тощо)
- група послуг;
- номер договору;
- загальна сума договору.
Але варто зауважити, що кожна лабораторія має свої умови для безоплатної здачі аналізів. Тому варто зателефонувати у вибрану лабораторію та уточнити дані щодо цього.
Які аналізи можна здати безкоштовно у приватній лабораторії
В основному, безоплатні аналізи у приватних лабораторіях передбачені за пакетом вторинної медичної допомоги №9 “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Повний список можна також дізнатись на сайті НСЗУ.
Результати аналізів будуть передані в Електронну систему охорони здоров’я.