Де можна здати аналізи безкоштовно

Національна служба здоров’я України у 2024 році уклала договори з чотирма приватними медичними лабораторіями. Там українці можуть безкоштовно здати аналізи.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як розповіли у відомстві, договір було укладено з такими приватними лабораторіями: Ескулаб, CSD, Смартлаб та Сінево. Це дозволить пацієнтам отримати ширший доступ лабораторних досліджень. Однак це стосується тих громадян, які мають укладену декларацію з сімейним лікарем.

Як безкоштовно здати аналізи у приватній лабораторії

Для цього необхідно зайти на сайт НСЗУ та обрати заклад, який має контракт зі Службою.

За допомогою фільтрів треба обрати необхідний заклад – потрібно натиснути кнопку “Група послуг”.

Інформацію можна аналізувати за такими критеріями:

область, населений пункт;

форма власності;

надавач послуг;

вид допомоги (COVID-19, первинна, екстрена, спеціалізована)

напрям (наприклад пріоритетні стаціонарні послуги, тощо)

група послуг;

номер договору;

загальна сума договору.

Але варто зауважити, що кожна лабораторія має свої умови для безоплатної здачі аналізів. Тому варто зателефонувати у вибрану лабораторію та уточнити дані щодо цього.

Які аналізи можна здати безкоштовно у приватній лабораторії

В основному, безоплатні аналізи у приватних лабораторіях передбачені за пакетом вторинної медичної допомоги №9 “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”. Повний список можна також дізнатись на сайті НСЗУ.

Результати аналізів будуть передані в Електронну систему охорони здоров’я.