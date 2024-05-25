У Харкові окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету, є жертви

На місці влучання виникла пожежа.

У Харкові близько 16.15 окупанти поцілили по цивільній торгівелькій інфраструктурі. Попередньо – у будівельний гіпермаркет. Відомо про двох загиблих та щонайменше чотирьох поранених. Росіяни вдарили двами КАБами, виникла пожежа на площі 15 000 квадратних метрів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер Харкова Ігор Терехов.

“Окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі. Виникла пожежа”, – написав Синєгубов і додав, що кількість постраждалих встановлюється.

Перед тим він повідомив про вибухи у місті і закликав не залишати укриттів.

Терехов зазначив, що попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання.

Згодом додав, що попередньо є влучання сталося в будівельний гіпермаркет.

“Маємо інформацію про жертви та постраждалих – потребує уточнення”, – написав він.

Доповнення. О 16.25 Синєгубов повідомив про щонайменше одну загиблу людину.

“Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється”, – написав він.

Доповнення. О 16.30 Терехов повідомив, що кількість загиблих збільшилася до двох.

Згодом Синєгубов уточнив, що окупанти вдарили двама авіабомбами.

“Два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові. За оновленими даними, двоє людей загинули”, – йдеться у повідомленні.

Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

Це вже не перша атака по Харкову за сьогодні. Уночі 25 травня росіяни вдарили С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо.

Також сьогодні два КАБи попередньо ударили по Північній Салтівці. // LB.ua