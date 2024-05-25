На Закарпатті двоє чоловіків відібрали зброю у прикордонника і втекли до Румунії

Увечері 24 травня двоє чоловіків, які незаконно хотіли перетнути кордон із Румунією, напали на прикордонника, який виявив їх. Вони відібрали в нього зброю та втекли через кордон.

Про це першим написав журналіст Віталій Глагола. Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан в коментарі hromadske підтвердила цей інцидент.

Тим часом речниця 27 прикордонного загону, на ділянці якого і сталася ця подія, Леся Федорова розповіла hromadske, що наразі щодо інциденту триває перевірка. Про нього повідомили працівників поліції, Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

За словами журналіста Глаголи, прикордонний наряд зреагував на спрацювання сигнальної міни, після чого поблизу кордону виявили двох чоловіків.

Один із прикордонників здійснив попереджувальні постріли в повітря, однак чоловіки не зупинилися, а напали на нього, відібравши в нього пістолет. Тікаючи, порушники п’ять разів вистрілили в прикордонника, але не влучили. Їм вдалося втекти через кордон разом зі зброєю.

У поліції порушили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186), та умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345). Винним загрожує до 10 років позбавлення волі.