США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
У переліку ракети для HIMARS, снаряди та протитанкові комплекси.
США у п’ятницю, 24 травня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів. Про це повідомив кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш в соцмережі X.
Зокрема пакет включає ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155мм і 105 мм. Також у переліку є протитанкові комплекси Javelin і AT-4.
США також планують передати ЗСУ високоточні авіаційні бомби, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше.
Виділення нового пакету допомоги підтвердило Міністерство оборони США.
“Цей пакет програми президентських повноважень (PDA), який є частиною наших зусиль, спрямованих на допомогу Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що пакет спрямований на задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою.
У Пентагоні також опублікували перелік озброєння, яке мають передати Україні. Окрім вищенаведених позицій у переліку є:
- ракети для протитанкового комплексу TOW;
- боєприпаси для підриву;
- протитанкові міни;
- тактичні автомобілі для евакуації техніки;
- каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.