США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

У переліку ракети для HIMARS, снаряди та протитанкові комплекси.

США у п’ятницю, 24 травня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів. Про це повідомив кореспондент “Голосу Америки” Остап Яриш в соцмережі X.

Зокрема пакет включає ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155мм і 105 мм. Також у переліку є протитанкові комплекси Javelin і AT-4.

США також планують передати ЗСУ високоточні авіаційні бомби, стрілецьку зброю і набої до неї, міни та інше.

Виділення нового пакету допомоги підтвердило Міністерство оборони США.

“Цей пакет програми президентських повноважень (PDA), який є частиною наших зусиль, спрямованих на допомогу Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пакет спрямований на задоволення найбільш нагальних потреб на полі бою.

У Пентагоні також опублікували перелік озброєння, яке мають передати Україні. Окрім вищенаведених позицій у переліку є:

ракети для протитанкового комплексу TOW;

боєприпаси для підриву;

протитанкові міни;

тактичні автомобілі для евакуації техніки;

каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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