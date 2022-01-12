На Донеччині заочно судитимуть радіозв’язківця НЗФ РФ

Донецькою обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно чоловіка за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, за попередньою змовою групою осіб, а також участь у терористичній організації та не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року і по теперішній час мешканець Херсонської області, перебуваючи на території м. Кальміуське Кальміуського – колишнього Старобешівського району Донецької області, обіймає псевдопосаду командира взводу радіозв’язківців у складі іррегулярного збройного формування — військової частини № 08801 так званої «ДНР».

Він здійснює виїзди до інших населених пунктів, що контролюються окупаційною владою РФ, де навчає бойовиків роботі з радіостанціями, а також несе радіовахту на базі «командних штабних машин».

За матеріалами Донецької обласної прокуратури