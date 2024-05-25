До суду передано ще одну справу щодо колишнього першого заступника Голови СБУ часів Януковича

Працівники ДБР завершили досудове розслідування відносно колишнього першого заступника Голови Служби безпеки України – керівника Антитерористичного центру за обвинуваченням у дезертирстві, непокорі в бойовій обстановці, а також у втраті секретного документа.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Аби уникнути затримання колишній генерал-майор зрадив військову присягу та 23 лютого 2014 року дезертував з місця проходження військової служби – Центрального апарату Служби безпеки України та вилетів до Автономної Республіки Крим. Із собою генерал «захопив» робочий зошит з грифом обмеження доступу «Цілком таємно» із конспектом наказів Голови СБУ та рішеннями Колегії СБУ. Нагадаємо, йому загрожувала кримінальна відповідальність за вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи державну зраду, організацію умисних вбивств учасників протесаних акцій та незаконного перешкоджання їх проведенню.

Перед виїздом генерал звернувся за медичною допомогою до Центрального госпіталю СБУ, намагаючись створити видимість своєї хвороби та необхідності виїзду на лікування. Однак, у ході слідства судово-медична експертиза встановила відсутність підстав для стаціонарного лікування військовослужбовця та можливість отримання ним амбулаторної медичної допомоги у будь-якому лікувальному закладі столиці.

Приїхавши на територію АР Крим, замість лікування колишній посадовець СБУ почав подорожувати півостровом, 25 лютого 2014 року його розшукав тодішній голова СБУ та віддав наказ повернутись до Центрального апарату СБУ для продовження служби. Генерал наказ не виконав і після завершення так званого «лікування» до місця служби не повернувся.

Також він не почав виконувати свої обов’язки як керівник Антитерористичного центру при СБУ — координувати протидію терористичним та сепаратистським проявам на півострові. Дезертирство і непокора військовослужбовця були вчинені ним в бойових обставинах саме під час введення російських окупаційних військ та бойової техніки на територію Автономної Республіки Крим.

На тимчасово окупованій території АР Крим колишній генерал-майор оформив російське громадянство, у зв’язку з чим досудове розслідування відносно нього здійснювалось з дозволу слідчого судді за спеціальною (заочною) процедурою.

Також слідчим суддею відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що дозволить затримати обвинуваченого одразу після деокупації Збройними Силами України території АР Крим та міста Севастополя.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 329, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 402 КК України. Максимальне покарання – 12 років позбавлення волі.

Державне бюро розслідувань