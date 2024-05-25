Нак Київщині двоє дітей отримали електротравми на залізниці, у хлопця ампутовано ногу

Ввечері, 24 травня, двоє малолітніх дівчат перебували на даху вантажного вагона, який стояв на залізничній станції “Роток”. Згодом до них приєднався 17-річний хлопець. Діти отримали травми різного ступеня тяжкості.

Хлопець почав вилазити на дах вагона, в цей момент його вдарило струмом, внаслідок чого хлопця відкинуло на сусідню колію. У цей час по колії рухався потяг. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося. З ампутованою нижньою кінцівкою та опіками шкіри його ушпиталили до лікарні.

Також в момент удару, струмом вразило 13-річну дівчинку. Її також госпіталізували до лікарні з опіками передпліччя та кисті різного ступеня. Загрози життю дівчинки немає.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Шановні батьки! Поліцейські Київщини звертаються до вас подбати про безпеку дітей та поспілкуватися з ними про небезпеку дозвілля на залізниці! Бережіть найдорожче, їх здоров’я та життя!

Відділ комунікації поліції Київської області