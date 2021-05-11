В Чернобыльской зоне задержали россиян-«сталкеров»

Пограничники из отдела Иванков Житомирского отряда совместно с полицией в Киевской области задержали трех человек, которые пробирались в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Было установлено, что правонарушителями оказались 27-летний и 25-летняя – граждане России и ровесница иностранки, жительница Николаева.

«Эти трое пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснили пограничники, на территорию Украины иностранцы попали в установленном порядке через действующие авиационный и автомобильный пункты пропуска», – говорится в сообщении.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (ст.46-1 КУоАП), решение по которым будет принимать суд. // Українські Новини