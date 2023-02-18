Поліція Вінниччини розшукує двох чоловіків, які зникли під час риболовлі (фото)

Тульчинським районним відділом поліції встановлюється місцеперебування 37-річного Олександра Кабанця та 43-річного Вадима Іполітова. 31 січня чоловіки пішли на риболовлю до річки «Південний Буг» поблизу села Маньківка Тульчинського району та безвісти зникли.

Прикмети Олександра Кабанця: ріст 165 см, волосся коротке темне, худорлявої тілобудови, овальне обличчя, карі очі. Був одягнений в темні зимові гумові чоботи, чорну куртку, сіру кофту та темні штани.

Прикмети Вадима Іполітова: ріст 167 см, волосся коротке темно-русе, середньої статури, овальне обличчя. Особливі прикмети: на правій руці шрам від порізу.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваних чоловіків, повідомити до поліції за телефонами: (04335) 2 11 30, (068) 240 80 55 або «102».

Відділ комунікації поліції Вінницької області