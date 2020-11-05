«Юрченко освобожденный»: в Раде избили нардепа, с которого сняли «взяточный» электронный браслет

Видео, на котором свою версию произошедшего излагает Александр Юрченко, опубликовал Telegram-канал Игоря Мосийчука.

По словам нардепа Александра Юрченко, Гео Лерос напал на него сзади «как преступник, как бандит, как невоспитанная особа». Нардеп утверждает что Гео Лерос «бил ногами по голове», в результате чего у Юрченко теперь головокружение. При этом на лице Юрченко видны повреждения. Он заявил что уже вызвал скорую помощь и полицию.

«Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого бессовестного человека», — сказал Юрченко.

Видео, где Юрченко валяют по полу в кулуарах парламента, опубликовал Pavlovsky News.

Напомним, суд постановил снять с нардепа Юрченко электронный браслет.

Ранее НАБУ опубликовало пленки, на которых зафиксированы разговоры, в ходе которых обсуждалась взятка за законопроект об отходах. Один из детективов бюро вышел на посредника нардепа — автора законопроекта. И, представляясь сотрудником промышленной компании, которая заинтересована в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, вступил в переговоры. После этого посредник представил работающего под прикрытием детектива Александру Юрченко, который заявил, что он инициатор законопроекта об отходах, и на нем «замыкаются» все вопросы по поправкам. // Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»