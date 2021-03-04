На столичному залізничному вокзалі чоловік попав під потяг

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Внаслідок автопригоди пішохід отримав травми ніг. Його госпіталізовано  у лікарню. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту.

Сьогодні близько 16.00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Центральному залізничному вокзалі. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.

Попередньо встановлено, що чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці.  У результаті наїзду потяга потерпілому відірвало ноги. Його госпіталізовано у медичний заклад.

Подія зареєстрована у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту. Після цього події буде надана відповідна правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва

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