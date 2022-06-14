На завтра в Україні оголошено штормове попередження (карта)
Синоптики попереджають про грози, а в окремих районах — град та шквали.
На завтра, 15 червня, у п’яти областях України оголосили штормове попередження. Очікуються грози, град та шквали вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«15 червня у східній та південно-східній частині грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», — йдеться у попередженні.
Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомлялося, 15 червня на погоду у більшості областей України впливатиме антициклон David. Дощовий атмосферний фронт все ще залишиться над східними областями. // УНІАНTweet