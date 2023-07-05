Поліцейські Буковини встановлюють місцезнаходження малолітньої дівчинки (фото)

Увечері, 4 липня, 12-річна жителька Чернівців Кіцак Анна Миколаївна пішла з дому і наразі її місце перебування невідоме.

На пошуки безвісти зниклої неповнолітньої орієнтовано особовий склад поліції Чернівецької області. Співробітники поліції наразі опитують родичів, близьких і знайомих Анни, які можуть володіти інформацією, корисною для розшуку дівчини.

Прикмети розшукуваної: худорлявої тілобудови, зріст приблизно 150-155 см, волосся темне.

Була одягнута у сіру футболку та рожеві шорти.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної Анни Кіцак – прохання повідомити за номером телефону 8050-909-21-98 або на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Чернівецької області