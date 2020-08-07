В Польше при загадочных обстоятельствах погиб украинец

В конце июля в Польше, в Великопольском воеводстве, недалеко от города Конин нашли тело погибшего украинца и рядом его документы.

Украинца нашли 25 июля вблизи Конина, когда пожарные-добровольцы из гмины Ґолина наткнулись на документы, лежавшие вблизи железнодорожных путей. Вокруг был ощутимый трупный запах. На мертвое тело случайно наткнулись при осмотре кустов недалеко от железнодорожной станции Сплаве, передает «Польское радио».



Человек, тело которого обнаружили, был одет в нижнее белье, а вблизи тела нашли части одежды и дорожную сумку.

По информации Окружной прокуратуры в Конине, разложение обнаруженных останков было настолько сильным, что в ходе проведенного вскрытия не удалось выяснить непосредственную причину смерти мужчины.

В прокуратуре сообщили, пишет издание, что эксперт исключил участие третьих лиц. По его версии, вероятной причиной смерти стало переохлаждение тела.

По информации польских СМИ, обнаруженные останки документов принадлежат гражданину Украины, который приехал в Польшу в первой половине июля. Мужчина находился на карантине в одном из населенных пунктов в Шамотульском повете, примерно в 130 км от места обнаружения останков. Последний раз полиция подтвердила, что мужчина был в месте отбывания карантина четыре дня до обнаружения тела. Во время последующего контроля украинца уже не застали дома.

Полиция проведет дополнительный тест ДНК, чтобы окончательно идентифицировать погибшего. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»