До уваги водіїв! Негода на півночі Одещини погіршує ситуацію на дорогах

На Любашівському напрямку вже ускладнено рух транспорту. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, значне зниження температури повітря та сильні пориви вітру очікуються сьогодні по всій території регіону.

Правоохоронці забезпечують безпеку дорожнього руху і просять водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР, а у разі необхідності телефонувати на спецлінію «102».

Хто збирався виїжджати, по можливості утримайтесь від поїздки і перечекайте негоду.

Відділ комунікації поліції Одещини