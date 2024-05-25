ЗСУ вразили ключовий елемент управління стратегічними ядерними силами у РФ: росіяни погрожують США відповіддю

ЗСУ вразили російську радіолокаційну станцію (РЛС) “Воронеж-ДМ” раннього попередження про ракетний напад у Краснодарському краї. Вона розміщена біля Армавіра в Краснодарському краї РФ та входить до російської системи раннього попередження про ракетний удар, на дальності аж 6000 км від України. Росія звинуватила в цьому Вашингтон, знову пригрозивши застосуванням ядерної зброї.

Спочатку інформація з’явилася в Z-каналах, а потім була підтверджена “сенатором” від окупованої частини Запорізької області України, колишнім головою “Роскосмосу” та віце-прем’єром РФ з ВПК Дмитром Рогозіним.

На ранок 25 травня у відкритому доступі з’явились фотографії, які підтверджують сам факт пошкодження “Воронеж-ДМ”. Влучання припали зокрема в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цією РЛС.

Особливість ситуації не тільки в функціональному призначенні, але і характеристиках самої “Воронеж-ДМ” також – заявлена дальність цілей складає до 6 тисяч кілометрів, при цьому йдеться і про балістичні та крилаті ракети, а також “космічні об’єкти”. Вражена РЛС є ключовою частиною системи бойового управління стратегічними ядерними силами. Загалом таких РЛС у Росії близько десяти.

“Вашингтону доведеться відповісти на повну за те, що трапилося. Таким чином, ми стоїмо не те що на порозі, а вже на краю, за яким, якщо не зупинити супротивника у подібних діях, почнеться незворотний обвал стратегічної безпеки ядерних держав”, – сказав Рогозін.

За даними defence-ua, наявна у відкритому доступі схема із зонами огляду показує, що уражена 24 травня РЛС “Воронеж-ДМ” перекриває зону огляду частково над тимчасово окупованим Кримом, але основний вектор огляду – Балкани та Середземномор’я як операційні зони НАТО, а також Азію, включно із Перською затокою.

Атаки по важливих військових об’єктах РФ

Українські БПЛА пошкодили “Воронеж-ДМ” в Краснодарському краї, а за кілька годин потому, тобто в ніч на 24 травня прилетіло на вузол супутникового зв’язку біля тимчасово окупованої Алушти, який окупанти використовують для спостереження. Тут доволі складно оцінити, що із цього було “ціллю №1”, оскільки обидва об’єкти для ворога буквально на вагу золота.

Нагадаємо, що наприкінці квітня цього року українські захисники вразили новітню російську радіолокаційну станцію “Подльот”. Зокрема, вдарили по антенно-фідерній установці та дизельній станції, яка живила комплекс. В операції брала участь група Головного управління розвідки Міноборони “Гуси-9” спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР “Чорний ліс”.

Також у ніч проти 24 квітня безпілотники атакували металургійний комбінат у російському Липецьку. Удару по військовому об’єкту, який виконує значну кількість державних замовлень задля військово-промислового комплексу Росії, завдали спецслужби ГУР. // informator.ua