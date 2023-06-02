Жителя Хмельниччини підозрюють у розбещенні своєї доньки та дітей співмешканки

За процесуального керівництва Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області чоловіку повідомлено про підозру у розбещенні дітей (ч. 2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, житель Теофіпольської обֹ’єднаної тергромади систематично вчиняв розпусні дії фізичного сексуального характеру у присутності своєї неповнолітньої доньки та трьох малолітніх дітей співмешканки.

На момент вчинення злочину дівчаткам було 14, 8 та 5 років, хлопчику – 3 роки.

Наразі трьох дітей вилучили з небезпечного родинного середовища та тимчасово влаштували в сім’ю родичів. Неповнолітня дівчинка проживає з матір’ю у сусідньому населеному пункті.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури