Землевпорядник сприяв незаконному відчуженню 30 соток землі у столиці

Прокурорами Київської міської прокуратури завершено розслідування стосовно інженера-землевпорядника, який підробив технічну документацію на 3 земельні ділянки в Голосіївському районі столиці з метою їх подальшої незаконної передачі у приватну власність. Зусиллями правоохоронців незаконному відчуженню землі вдалося запобігти.

Згідно з матеріалами слідства, інженер-землевпорядник за пособництва посадовця Держгеокадастру виготовив технічну документацію щодо встановлення меж трьох земельних ділянок навколо неіснуючих об’єктів нерухомості. Фальшиві документи дозволяли зацікавленим особам отримати цю землю у приватну власність в обхід законної процедури. Площа кожної земельної ділянки становить 10 соток.

Проведеними слідчими діями факт підроблення технічної документації на земельні ділянки був виявлений. Також в межах слідства правоохоронці встановили, що за аналогічною схемою зловмисники намагалися відчужити з державної власності ще 4 земельні ділянки.

Наразі за клопотанням прокурора на ділянки, які стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт з метою недопущення їх виведення у приватну власність. Ринкова вартість земель складає близько 150 тис. доларів США.

Обвинувальний акт стосовно інженера-землевпорядника за ч. 2 ст. 358 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо посадовця Держгеокадастру, а також осіб, які за аналогічною схемою намагалися відчужити ще 4 земельні ділянки, виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Викрито протиправну схему викрито прокурорами спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.

Київська міська прокуратура