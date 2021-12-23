На Сумщині поліцейські повідомили про підозру особі, яка причетна до ряду шахрайств, вчинених на території України

До проведення спеціальних заходів, слідчих та розшукових дій були залучені слідчі та оперативники Роменського районного відділу поліції, працівники слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП в Сумській області, а також співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що невідомі особи розміщують оголошення в мережі Інтернет щодо працевлаштування у різних регіонах держави. Бажаючі отримати роботу телефонували за вказаними номерами, де їм повідомляли, що для працевлаштування необхідно отримати медичну довідку та надавали номер телефону нібито лікаря, у якого можливо купити таку довідку. Громадяни не задумуючись переказували кошти зловмисникам та, як результат, обіцяної довідки вони не отримували, а на зв’язок вже ніхто не виходив.

У рамках кримінального провадження поліцейські вже встановили трьох осіб, які причетні до вчинення даних шахрайських дій. Ними виявились мешканці Чернівецької, Чернігівської та Сумської областей.

Правоохоронці одночасно провели чотири обшуки у вказаних областях, у ході яких вилучена велика кількість мобільних терміналів, сім-карток, пластикових платіжних карток різних банків України, записники з інформацією про здійснення грошових переказів.

За результатами вжитих заходів слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили одній з осіб про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, повідомлення про підозру іншим особам та обрання відносно них запобіжних заходів. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції в Сумській області