У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)

«Те, що відбулося вчора – я не можу сказати, чи це було умисно, бо ми їхали по автобану, 120 км на годину, за 20-30 км від Марселю», – розповів Каріоті.

Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців.

«Ті троє людей навіть не вийшли нам допомогти, просто зупинилися подивитися, що з нами, й повернулися у машину. Вони не визнали своєї вини, хоча удар був ззаду. У нас є свідок, лікарка із Франції, вона сказала, що чула, як вони домовлялися між собою, як зробити нас винними й вона передала це поліції. Тому, чи може бути це спеціально – може бути все», – розповів українець.