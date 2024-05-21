У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)

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Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців

Українські активісти, що везуть виставку «Лабіринт Болю» про звірства РФ європейськими містами, потрапили у ДТП у Франції за дивних обставин. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на коментар голови громадської організації Mrija («Мрія») Андрія Каріоті.

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