У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)
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Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців
Українські активісти, що везуть виставку «Лабіринт Болю» про звірства РФ європейськими містами, потрапили у ДТП у Франції за дивних обставин. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на коментар голови громадської організації Mrija («Мрія») Андрія Каріоті.
«Ми рухалися у бік Марселю, коли нас підрізали. Я не стверджую, що це було спеціально, але ситуація була дійсно дивна. Наш автомобіль повністю знищений, хоча добре, що ми залишилися живі. Ми шукаємо можливості довести нашу виставку до кінця», – розповів Каріоті.
За словами Каріоті, все почалося з Португалії, з міста Порту, де відбувалася виставка. «Під кінець дня на нас напали чотири жінки з ножами й порізали постери нашого «Лабіринту», напали на дівчину, яка з нами стояла. У Португалії це вже набуло розголосу», – повідомив він.
«Те, що відбулося вчора – я не можу сказати, чи це було умисно, бо ми їхали по автобану, 120 км на годину, за 20-30 км від Марселю», – розповів Каріоті.
Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців.
«Ті троє людей навіть не вийшли нам допомогти, просто зупинилися подивитися, що з нами, й повернулися у машину. Вони не визнали своєї вини, хоча удар був ззаду. У нас є свідок, лікарка із Франції, вона сказала, що чула, як вони домовлялися між собою, як зробити нас винними й вона передала це поліції. Тому, чи може бути це спеціально – може бути все», – розповів українець.