У Вінницькій області в результаті отруєння грибами померли двоє дітей

У реанімаційному відділенні Гайсинської лікарні померли дві сестри віком 4 та 13 років. Їх 12-річному братику надають допомогу медики. Попередньо, діти отруїлись грибами, які вживали на вечерю.

Про це повідомляють у поліції.

5 вересня у реанімацію з отруєнням важкого ступню були госпіталізовані дві дівчинки з багатодітної родини, що мешкає у селі Крутогорб. Під час надання медичної допомоги старша з дівчат померла. Добу за життя її молодшої сестри боролись лікарі, але врятувати малолітню не вдалось — 6 вересня дитина померла.

Також на лікарняному ліжку з отруєнням опинився їх 12-річний брат. Його стан стабільний, він під постійним наглядом медиків.

За попередньою інформацією, причиною летального випадку є вживання в їжу грибів, які родина напередодні назбирала в лісі.

Остаточна причина смерті дітей буде встановлена після проведення комісійної судово-медичної експертизи.

За фактом смерті дітей розпочато досудове розслідування. // vinbazar.com