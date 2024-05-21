Розстріл мирних жителів у прикордонному Вовчанську – прокуратура проводить всебічне розслідування

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом з дружиною вирішили самостійно евакуюватись з м. Вовчанськ. До них вирішив приєднатись ще один житель міста.

Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, тому що у неї вже тривалий час були проблеми із ногами. Втрьох вони рушили у напрямку Харкова.

Коли мирні жителі були поруч з місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, та жінка загинули на місці.

70-річному потерпілому вдалось врятуватися та дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові і відвезли до Харкова.

Чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки у механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

Наразі чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь з пʼятиповерхівки, яку вони зайняли.

Слідство триває.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями продовжують вживати всіх заходів для встановлення кожного російського військового, який чинить звірства на Харківщині.

Харківська обласна прокуратура