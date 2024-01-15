Передавав інформацію про Сили оборони на Чугуївщині спецслужбам РФ, а самі дані збирав через рідну матір

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Фігурант кримінального провадження нині мешкає у бєлгородській області рф та вже отримав паспорт громадянина держави-агресора. За час проживання у рф він встиг налагодити контакт з російськими спецслужбами та тепер виконує всі їхні вказівки. Сам чоловік — родом з м. Вовчанськ, де і проживав тривалий час.

За даними слідства, підозрюваний передавав російським кураторам інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території м. Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району. Після цього вказані дислокації піддавались обстрілам з боку зс рф.

Необхідні дані чоловік отримував від своєї матері та товариша, які залишились проживати у Вовчанську.

Під час розмов зрадник випитував інформацію, не приховуючи, що робить це для російських спецслужб та з метою якнайскорішого захоплення Харківського регіону. Співрозмовники у «бесідах» використовували діалекти та найменування обʼєктів у місті, які є зрозумілими для мешканців.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: справа щодо матері підозрюваного перебуває на розгляді у Чугуївському міському суді Харківської області. Більше за посиланням.

Харківська обласна прокуратура