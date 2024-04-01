Вилучено наркоти на ₴150 млн.: знешкоджено масштабну мережу наркозбуту через Інтернет

Поліцейські провели спецоперацію на території 19 регіонів України та затримали 26 наркодилерів. У результаті ліквідовано діяльність п’яти нарколабораторій, окрім того правоохоронці вилучили зброю, гранати та набої. За даними розслідування, щомісячний прибуток фігурантів від продажу наркотиків сягав понад 100 мільйонів гривень.

Упродовж двох місяців працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно із територіальними управліннями боротьби з наркозлочинністю та кримінальним блоком ГУНП у Дніпропетровській, Волинській, Житомирській, Рівненській, Запорізькій, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Донецькій, Закарпатській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Черкаській областях та м. Києві проводили документування протиправної діяльності фігурантів злочинних груп, які збували наркотики та психотропи по всій території України.

Послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки Телеграм-каналів. З допомогою месенджера наркоділки отримували замовлення та оптимізували процес доставки «товару» покупцям через сервіси поштових відправлень та так звані закладки.

За результатами 64 санкціонованих обшуків по всій території країни ліквідовано 5 нарколабораторій, вилучено понад 85 кг наркотиків та психотропів, а це 420 тисяч разових доз, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 150 мільйонів гривень, а також зброю, гранати та набої.

Усього в ході слідства затримано 26 осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Суд обрав 20 фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, іншим – цілодобовий домашній арешт.

За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України