ДТП із загибеллю трьох підлітків: водія-правоохоронця взято під варту без застави та відсторонено від посади

За клопотанням Кіровоградської обласної прокуратури, підозрюваному у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель трьох дівчат-підлітків, обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Таке рішення оголосив Кіровський районний суд м. Кропивницького, сьогодні, 27 червня.

Іншим своїм рішенням суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення працівника поліції від займаної посади на час досудового розслідування.

Обставини справи: 25 червня 2023 року близько 4 ранку, поліцейський, на власному авто, перевозив випускників та спричинив смертельну ДТП. У результаті аварії загинуло троє неповнолітніх дівчат, ще троє підлітків та одна повнолітня особа – зазнали травмувань різного ступеня тяжкості.

Пригода сталася на автодорозі «Кропивницький-Кривий Ріг- Запоріжжя», неподалік смт. Новгородка, що на Кіровоградщині.

Кіровоградська обласна прокуратура