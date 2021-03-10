Офіцер підозрюється в продажі військовослужбовцям психотропної речовини

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону повідомлено про підозру офіцеру Збройних Сил України за фактом збуту психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 26-річний старший лейтенант організував серед військовослужбовців продаж амфетаміну, за 1 грам якого він виручав 400 грн.

Затримано військовослужбовця 8 березня 2021 року на збуті понад 10 грам порошкоподібної речовини. Грошові кошти – 4 тис грн та речові докази вилучено на місці події.

Заходи з викриття правопорушення здійснено військовими прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області та працівниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Львівській області.

Спеціалізована прокуратура у військовій

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