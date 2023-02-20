У заволодінні майже ₴5 млн. бюджетних коштів на Дніпропетровщині підозрюють екскерівників ДП та директора ТОВ 

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За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам держпідприємства та директору товариства за фактами заволодіння майном в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2020 році державне підприємство критичної інфраструктури уклало з товариством договір про постачання електричної енергії.

З метою заволодіння бюджетними коштами директор ТОВ з керівниками підприємства вносили зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищували вартість електроенергії.

Проведеними в ході слідства експертизами встановлено, що внаслідок таких дій завдано майже 5 млн грн збитків державі.

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання підозрюваних та у приміщенні ТОВ вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, грошові кошти, автомобіль, чорнову документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Наразі двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Стосовно інших двох осіб клопотання перебувають на розгляді в суді.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управлінням СБУ у Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури

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