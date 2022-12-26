У Харкові оголосили підозру громадянці, яка вербувала російських агентів

Агентів вербувала уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої “ДНР”.

У Харкові оголосили заочно підозру громадянці, яка працювала на російські спецслужби.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, поліція викрила громадянку України, яка вербувала колаборантів.

У жовтні слідчі управління скерували до суду справу щодо “агента ФСБ” – мешканця Харкова, який передавав росіянам дані про об’єкти ЗСУ. Але розслідування продовжувалось, і слідчі встановили жінку, пов’язану з ФСБ, яка завербувала цього харків’янина.

“Встановлено, що Людмила – уродженка Донецька, у 2014 році вона працювала медсестрою на боці так званої “ДНР”. Після цього переїхала до Москви та працює на служби розвідки РФ – в тому числі вербує українців для отримання координат та даних по переміщенню військових на території України”, – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, що за відправку в Україну агентів російських спецслужб відповідальний “офіс” двох посадовців часів президентства Віктора Януковича – заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича та колишнього першого віцепреʼмєра Андрія Клюєва. // LB.ua