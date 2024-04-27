Російським ударом серйозно пошкоджено обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі
У ніч на 27 квітня Росія атакувала чотири теплових електростанції ДТЕК, є постраждалі цивільні.
“Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об’єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК.
За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу”.
Компанія уточнює, що серйозно пошкоджено обладнання підприємств.
Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. // УПTweet