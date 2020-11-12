З 2017 року на Донбасі загинула 161 цивільна особа – ОБСЄ

«У цьому звіті охоплено період із 1 січня 2017 до 15 вересня 2020 рр. Протягом цього періоду СММ підтвердила інформацію про 946 жертв серед цивільного населення, із яких 161 особа загинула», — йдеться у звіті, присвяченому жертвам серед цивільного населення в охоплених конфліктом районах на Сході України.

Серед цих 946 вбитих та поранених цивільних осіб було 100 дітей (73 хлопці та 27 дівчат).

Згідно зі звітом, у 625 випадках мирні жителі стали жертвами обстрілів з важкого озброєння або ураження вогнем зі стрілецької зброї та легкого озброєння: 77 загиблих та 548 поранених.

Понад 85% цих жертв зафіксовано в Донецькій області. При цьому, у чотирьох гарячих точках з обох боків лінії зіткнення (три в Донецькій області та одна в Луганській області) було зареєстровано майже 75% жертв серед цивільного населення через обстріли зі стрілецької зброї, легкого та важкого озброєння.

«Міни, невибухлі боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети стали причиною 312 жертв серед цивільного населення (81 загиблий та 231 поранений) і спричинили більше смертельних випадків, ніж обстріли зі стрілецької зброї, легкого та важкого озброєння. Мирні жителі гинули або зазнавали поранень від цих предметів за різних обставин, зокрема під час роботи в полях, під час риболовлі або прогулянок уздовж берегів річок, у житлових секторах та на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ), де здійснюється перетин лінії зіткнення», — повідомили в СММ ОБСЄ.

При цьому зазначається, що у 150 випадках мирні жителі ставали жертвами спрацювання мін та інших вибухонебезпечних предметів через неправильне поводження з невибухлими боєприпасами або іншими боєприпасами чи спроби розібрати їх.

Також вказується на те, що за 51 день, починаючи з 27 липня — дати, коли домовленість про Додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню набула чинності — і до 15 вересня, СММ зафіксувала «помітне зменшення кількості зареєстрованих порушень режиму припинення вогню, які залишалися на відносно низькому рівні». За цей період Місія отримала лише одне повідомлення про жертву серед цивільного населення внаслідок обстрілу з важкого озброєння або стрілецької зброї та легкого озброєння, яке сталося 27 липня.

Однак, як повідомили в СММ, інциденти, пов’язані з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами, трапляються і далі: у період між 27 липня та 15 вересня Місія підтвердила та повідомила про 8 жертв, зокрема про один летальний випадок.