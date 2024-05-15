Піхотні групи окупантів зайшли до Вовчанська – Міноборони
Сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію в області президенту Володимиру Зеленському
Російські піхотні групи зайшли до Вовчанська Харківської області. Окупанти намагаються закріпитися у північній частині міста, бої тривають. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
За його словами, українські військові завдяки FPV-дронам та артилерії ефективно працюють проти окупантів. Зокрема, коли ворог технікою підвозить піхоту.
Як зазначив речник Міноборони, сьогодні головком ЗСУ Олександр Сирський доповідав про ситуацію президенту Володимиру Зеленському. Сирський перебуває в бойових бригадах, напрямком зараз керує бригадний генерал Михайло Драпатий.
«Тому триває бойова робота. Ясна річ, що ситуація непроста, що напруга залишається. Є тенденція до стабілізації, але все одно тривають важкі бої. Ворог намагається розтягнути фронт, десь зв’язати наші сили. Дійсно завдання наше знищити окупанта. І це робиться у великій кількості. Окупанти гинуть на підходах до Вовчанська, його околицях і в самому місті теж», – зазначив речник. // ГлавкомTweet