США вперше оприлюднили власні оцінки втрат армій Росії: «Загинули понад 6 тисяч росіян»

Росія втратила у війні проти України щонайменше шість тисяч своїх військових, сказала 3 березня після 18:00 за київським часом заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.

«Наша інформація є такою, що шість тисяч росіян уже загинули – набагато більше, ніж українців, але українці також зазнали тяжких втрат. Росія заслуговує права, щоб знати правду про цю війну. Вашим солдатам не говорять правду, і є випадки дезертирства. Масово знищуються російські озброєння – танки, вертольоти, літаки, і в них також є бойовий склад, який також ніколи не повернеться додому», – сказала Нуланд головному редактору «Еха Москви» Олексію Венедиктову.

Президент України Володимир Зеленський уночі 3 березня оцінив безповоротні втрати російських військових у майже девʼять тисяч убитими. Генеральний штаб Збройних сил України зранку 3 березня повідомив, що втрати особового складу армії Росії у рамках вторгнення в Україну становлять близько 9000 осіб.

Міністерство оборони Росії ввечері 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Радіо Свобода