Rheinmetall передасть Україні систему ППО Frankenstein

Німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні систему протиповітряної оборони Frankenstein.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Telegraph із посиланням на пресслужбу компанії.

“Нову установку ППО “Франкенштейн”, призначену для знищення російських безпілотників та ракет, поставить в Україну провідна німецька збройова компанія”, – йдеться у повідомленні.

Ця установка складається з новітньої німецької зенітної гармати Skyranger, що встановлена на базі танка Leopard 1. Така система здатна збивати як безпілотники, так і ракети, пишуть у виданні.

“Є ще багато основних бойових танків Leopard 1, на шасі яких ми могли б встановити башту Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм”, — сказав керівник відділу наземних систем компанії Rheinmetall Бйорн Бернхард.

Зазначається, що компанія Rheinmetall лише нещодавно розробила систему Skyranger. Вона може похвалитися складними датчиками з 360-градусним оглядом поля бою, здатними боротися з роями безпілотників.

Як повідомлялося, 10 червня 2024 року у межах спільного підприємства з Rheinmetall відкрито перший спільний цех з ремонту та виробництва німецької бронетехніки в Україні.