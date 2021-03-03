Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 3 березня 2021 року

Протягом минулої доби, 2 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Так, поблизу селища Жовте, неподалік міста Щастя, було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську. Так, районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту ВОДЯНЕ, що на Приазов’ї, окупанти відкривали прицільний вогонь з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

Втрат та поранених серед захисників немає.

Основною метою дій російсько-окупаційних військ залишається провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 2 березня.

Надалі триває перешкоджання роботі СММ ОБСЄ. Так міні БПЛА Місії зазнав перешкод під час моніторингу ОРДЛО в районі населених пунктів Каштанове та Петрівське неподалік Донецька.

А вранці 1 березня, представники збройних формувань РФ не пропустили патруль СММ ОБСЄ через блокпост поблизу населеного пункту Оленівка. та затримали їх на 5 годин.

Відповідно до розпорядження командувача ООС продовжено відновлення інфраструктури Донбасу. Зокрема проведено ремонтні роботи на трансформаторній підстанції поблизу населеного пункту Водяне, що надало можливість відновити електропостачання в регіоні. Дотримання гарантій безпеки забезпечено Українською стороною СЦКК.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation