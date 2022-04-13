На Сумщині росіяни вбили більше 100 людей, тіла зі слідами катувань – голова ОВА

Про це заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький на брифінгу в медіа-центрі Україна:
«Загинуло більше 100 мирних мешканців. Але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла – зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі.
Багато людей зникли безвісті. Є люди, які знаходяться в полоні – по ним працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин – достеменно невідомо.
За попередніми оцінками, збитки внаслідок знищення місцевої інфраструктури перевищили 10 мільярдів гривень.
«Неможливо поки що порахувати збитки, завдані економіці, неотримані прибутки, несплачені податки, не працюючі підприємства», — сказав Живицький.