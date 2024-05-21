Псевдобанкіри ошукали мешканку Прикарпаття на 90 тисяч гривень

Заощадження зникають з рахунків громадян після того, як ті виконують вказівки псевдобанкірів, повідомляють конфіденційні дані банківських рахунків та переходять за невідомими посиланнями.

Як приклад, до тисменицьких співробітників поліції звернулась за допомогою жителька Єзупільської громади про те, що невідомий співрозмовник під приводом проведення банківських операцій незаконно заволодів її коштами. Загальна сума 90 000 гривень.

Зі слів потерпілої, їй зателефонував начебто працівник банку та повідомив, що її банківській мобільний додаток зламано. Для його відновлення необхідно продиктувати новий пароль, який жінці надіслали аферисти.

У результаті таких операцій, потерпіла залишилася без грошей, так як з рахунку одразу ж списали чи малу суму.

За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб причетних до вчинення правопорушення.

Основні поради, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті:

– не повідомляйте нікому свої персональні та банківські дані, паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;

– не надавати особисті дані на незнайомих сайтах;

– паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах;

– не довіряйте невідомим співрозмовникам;

– перевіряйте будь-яку отриману інформацію;

Не дайте себе ошукати!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини