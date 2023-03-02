Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури у суді домоглися стягнення з підприємства майже 3,5 млн грн шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Встановлено, що на території м. Біла Церква підприємство, не маючи відповідного дозволу, здійснило в наднормативному режимі викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Такі дії юридичної особи є порушенням природоохоронного законодавства і завдали державі збитки на майже 3,5 млн грн.

З цих підстав прокуратура звернулася з позовною заявою до суду. Господарський суд Київської області підтримав принципову позицію прокурорів та задовольнив позов щодо стягнення з підприємства вказаної шкоди.

Київська обласна прокуратура